Incendi: Cc denunciano 3 operai per rogo 19/8 su linea Fs

(ANSA) - MACERATA, 25 AGO - I carabinieri forestali di Recanati hanno individuato e denunciato per incendio boschivo colposo i responsabili dell'incendio divampato il 19 agosto in prossimità della tratta ferroviaria "Civitanova Marche-Albacina" in via Cioci a Macerata. Si tratta di tre operai, dipendenti di una ditta incaricata di eseguire lavori di manutenzione lungo la linea ferroviaria. I militari hanno ispezionato l'arra e raccolto testimonianza arrivando ad individuare il punto di origine dell'incendio e risalendo alla presenza in loco dei tre operai. I quali, interrogati, hanno confermato che mentre stavano utilizzando una troncatrice per tagliare dei manufatti in cemento si sono sviluppate alcune scintille che in pochi istanti hanno innescato l'incendio, interessando dapprima la vegetazione secca circostante per poi espandersi in maniera incontrollata. Sono stati deferiti in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria per il reato di incendio boschivo colposo, punito ai sensi dell'articolo 423bis del Codice Penale.

L'evento è stato classificato come incendio boschivo ai sensi dell'articolo 2 della legge 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) in quanto ha interessato un'area boscata dell'estensione di circa un ettaro, costituita da un soprassuolo di robinia e ailanto con presenza di arbusti di varie specie.

