Covid: Marche, in 24ore 259 positivi e +12 ricoveri (78)

Terzo aumento consecutivo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: dopo il +2 registrato il 23 agosto e il +9 di ieri, oggi +12 degenti nelle strutture ospedaliere marchigiane dove sono assistite attualmente 78 persone (+23 ricoverati in tre giorni). Si registra anche, comunica il Servizio Sanità della Regione, un picco di contagi nelle 24ore: sono 259 e un'incidenza su 100mila abitanti di 74,26 (ieri 70,66); il numero più alto di nuovi contagi in provincia di Ancona (67), seguita dalle province di Macerata (60), Pesaro Urbino (47), Fermo (40) e Ascoli Piceno (16); 23 i casi da fuori regione. Nessun decesso in 24ore e il totale di vittime nelle Marche rimane 3.045.

Il numero di tamponi eseguiti nell'ultima giornata è 3.293 (1.722 nel percorso diagnostico di screening e 1.571 nel percorso guariti), a cui si aggiungono 565 test rapidi antigenici (25 casi rilevati); la percentuale di positività tra i tamponi del percorso diagnostico è del 15%.

Tra i ricoveri resta invariato il dato delle terapie intensive (11) mentre si impenna quello delle Semintensive (+7) e dei reparti non intensivi (+5); nessuno dimesso nell'ultima giornata. Gli ospiti di strutture territoriali restano 25 e le persone in osservazione al pronto soccorso sono 16 (-2). Intanto tornano sopra quota 3mila i positivi in isolamento domiciliare (3.094; +167) e e il totale dei positivi (ricoveri più isolati salgono a 3.172; +179). Le quarantene sono 4.133 (-3) mentre i guariti/dimessi salgono a 103.277 (+80). (ANSA).