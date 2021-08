Terremoto: Marche, attesi 34mila progetti, finora 11.657

Nelle Marche, "a fronte di 46.217 edifici danneggiati, in base ai dati resi noti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si attendono, considerata mortalità schede, aggregati, pertinenze, circa 34mila progetti (-30%), di cui circa 27mila per danni pesanti.

Al 20 agosto scorso il numero totale di pratiche presentate è di 11.657 (in gran parte residenziali e circa mille produttive) per un totale di 2.164.970.954 euro concessi e 873.925.237 euro liquidati". Lo fa sapere la Regione Marche.

"Le pratiche con Sal (stato avanzamento lavori) finale - riferisce una nota - sono 3.174, con decreto di concessione 7.149 e con decreto di liquidazione 5.076. Altre 2.256 sono invece in istruttoria comune, 193 in istruttoria Usr, 498 in richiesta integrazione Usr, 198 in richiesta integrazione comune, 16 in Conferenza regionale, 381 respinte, 571 ritirate e 52 in preavviso di rigetto". (ANSA).