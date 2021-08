Telefonate e pedinamenti in lockdown, divieto dimora

(ANSA) - FERMO, 24 AGO - Telefonate assillanti e pedinamenti, anche durante il lockdown, alla donna di cui si è invaghito. Un uomo del Fermano non è stato fermato nei propri continui atti persecutori né dalle restrizioni anti-Covid (gli agenti lo avevano rintracciato nei pressi del posto dove lei lavora e denunciato per porto abusivo di alcuni oggetti), né da provvedimenti cautelari (dal divieto di avvicinamento fino agli arresti domiciliari imposti a fine 2020). Aveva violato il divieto di avvicinarsi e, una volta terminati i domiciliari irrogati proprio per questo motivo, aveva insistito nella propria condotta. Ora la Questura di Fermo ha imposto allo stalker il divieto di dimora nel Comune dove la donna lavora e abita e dove anche lui finora abitava con la propria famiglia.

La misura cautelare è stata eseguita dalla Squadra Mobile: l'uomo ha dovuto lasciare il Comune nel quale non può dimorare e potrà rientrarvi solo per i motivi ed il tempo strettamente necessari e con specifica autorizzazione.

A causa degli atti persecutori compiuti dall'indagato, la vittima era stata costretta a porre limiti alla propria libertà di circolazione, di incontri, di lavoro, insomma alla propria vita, per il continuo timore di incrociare lo sguardo di quella persona, di vederlo per strada o presso il luogo di lavoro, di ricevere telefonate anonime, di accorgersi di essere inseguita dall'uomo che neppure le misure cautelari e l'aiuto psicologico hanno convinto a desistere da comportamenti vessatori. (ANSA).