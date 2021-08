Scuola: Marche, 500mila tamponi saliva anti-diffusione Covid

Nelle Marche "la Regione sta concludendo la procedura per l'acquisto di 500.000 tamponi salivari per monitorare e limitare la diffusione del Covid-19 nelle scuole. La provvista potrebbe essere effettuata direttamente dal Commissario anti-Covid per ridurre i tempi. È nostra volontà, inoltre, procedere con tamponi a tappeto che assicurino un alto livello di efficacia dei protocolli". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini.

Stamattina, informa la Regione, Saltamartini e l'assessora all'Istruzione Giorgia Latini hanno incontrato alcuni rappresentanti dei Comitati di presidi e docenti nati per difendere la libera scelta vaccinale. Erano presenti, in particolare, il "Comitato docenti Marche per la libera scelta", il "Comitato del personale scuola e genitori per la libertà di scelta", il "Comitato operativo spontaneo liberi cittadini del piceno e il "Comitato salute e diritti a scuola". Nell'incontro i rappresentanti hanno avanzato "proposte per l'acquisizione del green pass, da porre al vaglio del Governo, affinché libertà di scelta e salute possano essere entrambe tutelate". Tra i temi trattati, "la possibilità, con i tamponi salivari, di isolare possibili casi positivi, garantendo la continuità del ciclo scolastico e avviare progetti sperimentali di prevenzione".

"È stato un incontro utile a chiarire la posizione di tante persone che, troppo spesso e in maniera distorta, vengono classificate come no vax. - afferma l'assessora Latini - Insieme al collega Saltamartini ho ascoltato considerazioni ragionevoli su cui riflettere. Nel pieno rispetto delle regole, è giusto cercare soluzioni possibili che siano in grado di migliorare la gestione pandemica. Proprio oggi mi sono confrontata anche con l'Ufficio scolastico regionale per portare alcune posizioni espresse nel tavolo tecnico con il Ministero. Un passaggio che precede quello da fare in Conferenza Stato- Regioni". Tra le richieste di cui "la Regione si farà portavoce in Conferenza Stato-Regioni anche quella dell'utilizzo dei tamponi salivari ai fini dell'ottenimento del green pass". (ANSA).