Covid: Ricci, grazie a Speranza stiamo in buona estate

"Un altro tassello che rafforza la sanità territoriale". Questo il commento del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ieri pomeriggio ha partecipato all'inaugurazione della rinnovata farmacia "Andrea Costa" in via Giolitti. Insieme a lui, il presidente Aspes Luca Pieri e il ministro della Salute Roberto Speranza: "ha dimostrato grande capacità e senso di responsabilità - ha detto il sindaco -. Se fossero prevalse tesi negazioniste probabilmente non avremo avuto l'estate che stiamo vivendo. Questo grazie alla prudenza, alla campagna vaccinale che sta andando avanti e all'introduzione del Green pass. Siamo ancora in una fase transitoria. Ora dobbiamo continuare a vaccinarci e organizzare al meglio la riapertura delle scuole. Oggi il ministro è qui, in segno di vicinanza alla città e alle Farmacie Comunali, che offrono servizi fondamentali alla cittadinanza. Ringraziamo la rete delle farmacie - ha aggiunto - in questi mesi tanti operatori hanno rischiato molto stando in prima linea, ma allo stesso tempo hanno sempre aumentato i servizi, in linea con una delle sfide del nostro paese, quella di rafforzare la sanità territoriale come elemento strategico per la salute di tutti".

"Le farmacie comunali esprimono un forte sentimento di vicinanza col territorio - il commento del ministro Speranza - .

Il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale sta qui, nelle farmacie dei servizi che lavorano in prossimità, relazionandosi direttamente con i cittadini; ed è questo ciò su cui è necessario tornare ad investire con forza ed energia. Per sfruttare appieno le potenzialità delle 19mila farmacie italiane presenti nei grandi come nei piccoli centri urbani italiani".

(ANSA).