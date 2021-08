Covid: Marche, ricoverati a 66 (+9), 120 positivi in 24ore

(ANSA) - ANCONA, 24 AGO - Nelle Marche impennata di ricoveri, in reparti non intensivi, per Covid-19: da 57 passano a 66 (+9), con due pazienti in meno in Terapia intensiva (11), uno in più in Semintensiva (7) e +10 nei reparti non intensivi (48). Lo comunica il Servizio sanità della Regione. Nell'ultima giornata 120 i positivi rilevati, con incidenza 70,66 su 100mila abitanti, e nessun decesso (il totale regionale resta 3.045).

Sul fronte contagi è il Fermano a registra il numero più alto (29), seguito a livello provinciale da Macerata (28), Ancona (24), Pesaro Urbino (18) e Ascoli Piceno (11); dieci i positivi provenienti da fuori regione. I soggetti con sintomi sono 25; i casi comprendono 29 contatti stretti, 31 domestici, tre in setting lavorativo, quattro in ambiente di vita o socialità, uno in screening sanitario e 24 casi in corso di approfondimento.

Sono 2.934 i tamponi eseguiti (1.527 nel percorso diagnostico con una percentuale di positività al 7,9%; 1.407 nel percorso guariti), a cui si aggiungono 668 test antigenici (33 positivi).

Nell'ultima giornata tre persone dimesse da ospedali. Gli ospiti di strutture territoriali sono 25 e le persone in osservazione nei pronto soccorso sono 18. I positivi in isolamento domiciliare salgono a 2.927 (+38), il totale dei positivi (isolati più ricoverati) in aumento a 2.993 (+47), le quarantene per contatto con contagiati sono 4.136. Intanto i guariti/dimessi passano a 103.197 (+73). (ANSA).