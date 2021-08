Sicurezza: Ps Ancona, 21 ordini espulsione, stop 5 attività

(ANSA) - ANCONA, 23 AGO - Sei persone denunciate, 21 ordini di espulsione, 13 fogli di via obbligatori, 25 contravvenzioni, cinque avvisi orali e cinque sospensioni di attività ex art. 100 del Tulps, 723 gr di stupefacente sequestrati. Sono alcuni risultati del progetto estivo di controllo straordinario del territorio della Polizia di Stato ad Ancona denominato "Mitì 5" (5 luglio-22 agosto) eseguito per il quinto anno consecutivo con un potenziamento dei controlli nei più importanti comuni rivieraschi della provincia; in particolare lungo la costa, da Senigallia a Numana, considerando il notevole incremento turistico sul litorale.

In particolare i controlli si sono svolti lungo la riviera del Conero comprendente i Comuni di Ancona, Sirolo, Numana e Senigallia. In campo le pattuglie della Questura, le Volanti dell'Upgsp e dei Commissariati distaccati, in particolare quelle di Osimo e Senigallia, gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia, la Polizia Stradale, i Cinofili della Polizia e le moto d'acqua della polizia "Manta 1 e Manta 2".

Ambiziosi gli obiettivi operativi del progetto: contrasto alle forme di criminalità diffusa favorite dall'incremento della popolazione nelle zone del litorale ; incremento dell'azione di prossimità sia nei confronti dei residenti che dei turisti; pattugliamento del litorale terra-mare nel tratto costiero interessato Senigallia - Numana anche con l'utilizzo degli acquascooter. I posti di controllo sono stati 60: controllate 934 persone, 527 auto, (ANSA).