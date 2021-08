Incendio da strumento manutenzione arnie,brucia mezzo ettaro

Un incendio divampato verso le 12 da uno strumento utilizzato durante la manutenzione di arnie ha distrutto mezzo ettaro di vegetazione in via Monteschiavo a Maiolati Spontini (Ancona). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco (14 unità e 6 mezzi) e i carabinieri Forestali. Il punto di insorgenza, secondo i rilievi, sono state proprio le arnie. Indagato per incendio colposo un 63enne apicoltore di Castelbellino. (ANSA).