Escursionista 'bloccato' su sentiero,soccorso con elicottero

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle 16 circa sul sentiero che da Pian della Cardosa, Foce di Montemonaco, nell'Ascolano, porta al Lago di Pilato per un soccorso a persona. Il turista ha avuto problemi a discendere dal Lago di Pilato anche a causa del repentino cambio delle condizione meteo. La squadra di Arquata del Tronto, in collaborazione con il velivolo Drago 52 proveniente dal nucleo elicotteri di Pescara, ha localizzato la persona che nel frattempo era stato avvicinato da altri due escursionisti lungo il sentiero. Le tre persone sono state poi trasportate dall'elicottero sulla piana di Foce. L'intervento è stato effettuato in collaborazione con il personale del Corpo nazionale del soccorso alpino speleologico. (ANSA).