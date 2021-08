Sindaco, a Pesaro via o edificio sanitario per Gino Strada

(ANSA) - PESARO, 21 AGO - "Anche a Pesaro intitoleremo a Gino Strada un edificio socio-sanitario o una via della nostra città". Così il sindaco Matteo Ricci nel giorno in cui l'Italia rivolge l'ultimo saluto al chirurgo fondatore di Emercency alla camera ardente a Milano. "Porteremo la proposta alla prossima Giunta in programma martedì, per poi proseguire con l'iter che ci permetterà di ricordare un grande uomo, che ha scelto di dedicare una vita intera alle persone in difficoltà, alla pace, ai più deboli, senza distinzioni e senza paura" conclude Ricci.

