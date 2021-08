Covid, nelle Marche 198 positivi, un decesso

(ANSA) - ANCONA, 21 AGO - Sono 198 i positivi al covid rilevati nelle Marche nelle ultime 24 ore, con un tasso di incidenza di 73,03 su 100mila abitanti, in calo da 15 giorni a questa parte. I ricoveri sono fermi a 58, di cui 9 in terapia intensiva. C'è stato anche un decesso, quello di una donna di 95anni, di Porto Sant'Elpidio, nella Residenza Valdaso, che fa salire il totale a 3.045. Sono 1.439 i tamponi del percorso diagnostico screening (positivo il 13,8%), su 2.751 complessivi testati (1.312 quelli del percorso guariti).

E' la provincia di Macerata a totalizzare il maggior numero di casi, 71, seguita da Ancona con 47, Fermo con 28, Pesaro Urbino con 24, Ascoli Piceno con 9, mentre sono 19 i casi fuori regione. I 198 nuovi casi comprendono 30 soggetti sintomatici, 69 contatti domestici, 48 contatti stretti di casi positivi, 3 contatti in ambiente di vita/socialità, 2 contatti in setting lavorativo, 3 casi extra regione, per altri 43 casi è in corso l'approfondimento epidemiologico. Su 58 i ricoverati per covid, 9 sono in terapia intensiva (invariato su ieri), 7 in semi intensiva e 42 nei reparti non intensivi. Ci sono inoltre 17 persone nei pronto soccorso (tecnicamente non comprese tra i ricoverati), 21 ospiti di strutture territoriali. In calo i positivi da 2.999 a 2.978 (-21), di cui 2.920 in isolamento domiciliare, mentre risalgono le persone in quarantena per contatti con contagiati, da 3.879 a 4.104. (ANSA).