Frane al Trave, 32 bagnanti evacuati

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - La Guardia costiera è intervenuta nella tarda mattinata di oggi nella zona del Trave ad Ancona, dopo la segnalazione di una frana da parte di alcuni diportisti.

Sul luogo è stata inviata l'unità A 83 per accertamenti del caso. Grazie anche all'ausilio del Gommone Salvamento 0821 di Portonovo, sono stati trasferiti 32 bagnanti presenti in loco, nell'area interdetta, in zona sicura sui litorali limitrofi. Sul luogo anche la Croce Verde di Castelfidardo e il 118, ma non si sono registrati danni a cose o persone. Successivamente, la medesima unità della Guardia Costiera, a seguito di alcune segnalazioni, si è diretta verso le acque antistanti la spiaggia di San Michele a Sirolo per prestare assistenza ad una imbarcazione da diporto 'scuffiata' che, nel frattempo, era già stata rimorchiata da un'altra imbarcazione da diporto che aveva anche raccolto le due persone presenti sulla barca assistita.

L'assistenza è proseguita fino al porto di Numana dove l'imbarcazione in difficoltà è stata posta in sicurezza all'ormeggio. (ANSA).