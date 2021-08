Covid: nelle Marche 156 casi, un decesso, 58 ricoverati

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - Sono 156 i positivi al covid rilevati nell'ultima giornata nelle Marche, con un tasso di incidenza di 73,13 su 100mila abitanti. Sono 58 (+4) i ricoverati, di cui 9 in terapia intensiva. Secondo i dati del Servizio Salute della Regione, nelle ultime 24 ore c'è stato un decesso legato al covid, quello di un 65enne di Offida, con patologie pregresse, morto nell'Ao Marche Nord, che fa salire il totale a 3.044. I nuovi casi rappresentano una positività del 12,2% sui 1.282 tamponi analizzati del percorso diagnostico screening (440 i test antigenici con 21 positivi da sottoporre a tampone molecolare) su 2.576 tamponi totali, di cui 1.294 del percorso guariti. La provincia con il maggior numero di casi, 41, è Ancona, seguita da quella di Pesaro Urbino con 35, Fermo con 30, Macerata con 29, Ascoli Piceno con 10, oltre a 11 casi fuori regione. I 156 nuovi casi comprendono 29 sintomatici, 47 contati domestici, 38 contatti stretti di casi positivi, 4 contatti in setting lavorativo, 3 contatti in ambiente di vita/socialità, 2 casi extra regione, mentre per altri 33 casi sono in corso approfondimenti epidemiologici. Sui 58 ricoverati, restano invariati rispetto a ieri i 9 in intensiva, mentre i degenti in semi intensiva salgono a 5 (+1) e quelli in aree non intensive a 43 (+3). Nell'ultima giornata c'è stato un dimesso.

Sono 14 le persone in osservazione nei pronto soccorso e 18 gli ospiti di strutture territoriali. In calo i positivi: alla data di oggi sono 2.999 (-47), di cui 2.941 in isolamento domiciliare. Crollo delle persone in quarantena per contatti con contagiati da 4.046 a 3.879 (-67), i dimessi/guariti salgono a 102.700. (ANSA).