Afghanistan: operatore Emergency, ha fallito strategia guerra

(ANSA) - ANCONA, 20 AGO - "In Afghanistan ha fallito la strategia della guerra e la fuga della comunità internazionale è di difficile comprensione": a dirlo all'ANSA è Roberto Maccaroni, operatore sanitario presso l'azienda Ospedali Riuniti di Ancona e profondo conoscitore della realtà afghana essendo un collaboratore di Emergency. "Una ritirata così rapida francamente mi ha sorpreso e la ritengo poco motivata - aggiunge -. Mi fa rabbia perché ha generato ancora più caos a una situazione già molto complicata". Maccaroni nel corso degli ultimi 10 anni ha svolto 3 missioni presso l'ospedale di Lashkar Gah, nel sud dell'Afghanistan. Esperienze che, sommate a quelle in Libia, Sierra Leone e altri Paesi del mondo, sono state raccontate dallo stesso operatore sanitario in un libro dal titolo "Prometto che ritorno" per Vydia editore. "Se si pensa che prima dell'avanzata di questi giorni dei talebani in Afghanistan ci fosse una situazione di tranquillità, si commette un grande errore - spiega -. Ho letto e sentito dire che in questi 20 anni si era riusciti, ad esempio, a creare una situazione consolidata per i diritti delle donne, a mio avviso non era esattamente così. Alcune zone dell'Afghanistan, anche nei mesi e negli anni scorsi, erano sempre controllate dai talebani, adesso con il ritorno dell'Emirato islamico la popolazione è piombata nello smarrimento più assoluto". "Forse sarebbe stato opportuno un momento di transizione con la comunità internazionale presente ancora sul territorio con le propria attività a sostegno della popolazione. Invece questa ritirata rapidissima ha aperto all'incertezza e alla confusione", seguita Maccaroni. Che alla domanda su cosa non abbia funzionato nella missione ventennale, dice: "Quello che sta accadendo in queste ore è la dimostrazione che l'invasione militare di un territorio non porta da nessuna parte, ha fallito lo strumento della guerra. Questo - sottolinea - Emergency lo ripete da 20 anni, forte della conoscenza di quella terra. Se in un Paese ci si presenta con basi e mezzi militari quella non può essere considerata una missione di pace" conclude l'operatore che si dice comunque "pronto a tornare in Afghanistan". (ANSA).