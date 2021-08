Rissa tra giovani, questore Fermo sospende attività locale

(ANSA) - FERMO, 19 AGO - Il questore di Fermo Rosa Romano ha sospeso l'attività di un locale del litorale, dove nella notte tra sabato e domenica è avvenuta una rissa tra giovani in stato di ebbrezza alcolica, provenienti da diverse parti d'Italia.

Prima piccoli screzi all'interno dell'esercizio, poi spintoni, fino ad arrivare a schiaffi e pugni. Sono intervenuti gli addetti alla sicurezza del locale, poi il personale delle forze di polizia del dispositivo messo in campo dal questore per il Ferragosto. Gli operatori sono riusciti a dividerli ed evitare che subissero lesioni. Grazie al celere intervento delle pattuglie non vi sono state evidenti conseguenze fisiche per i partecipanti agli scontri, alcuni dei quali si sono allontanati correndo verso la spiaggia o lungo la strada, mentre altri sono stati identificati dagli operatori intervenuti. In base alle dichiarazioni dei giovani controllati il personale della Polizia di Stato ha ricostruito la dinamica degli eventi dall'inizio all'interno del locale nel quale vi era un rilevante assembramento di avventori fino all'epilogo all'esterno della struttura, il cui titolare era già stato sanzionato, recentemente, per aver organizzato attività di ballo in violazione delle norme vigenti. Lo scorso anno il medesimo locale era stato sottoposto, dalla Prefettura di Fermo, alla sanzione accessoria della sospensione della licenza per 30 giorni per la violazione delle norme anti Covid-19. Questa volta, oltre alla sospensione della licenza per gli atti di violenza, è stata elevata una sanzione amministrativa per l'inosservanza del divieto di assembramento, aumentata per la reiterazione specifica. (ANSA).