Premio Gentile Fabriano a Severgnini, Carrozza, Cipolletta

(ANSA) - FABRIANO (ANCONA), 18 AGO - Beppe Severgnini, Ginevra Bompiani, Maria Chiara Carrozza, Innocenzo Cipolletta, Eugenio Coccia e Valerio Bianchini. Sono questi i nomi dei vincitori della XXV edizione del Premio nazionale Gentile da Fabriano, promosso ed organizzato dall'Associazione Gentile Premio. La cerimonia di consegna, condotta dalla giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, è prevista sabato 9 ottobre.

L'edizione 2021, sul tema "Sfide e opportunità in un tempo difficile" è dedicata a Carlo Bo, fondatore del Premio.

La giuria, presieduta da Giorgio Calcagnini, rettore dell'Università di Urbino 'Carlo Bo', ha scelto nella Sezione "Vite di italiani" il giornalista, saggista, opinionista e conduttore televisivo Beppe Severgnini. Nella Sezione "Carlo Bo per la cultura umanistica e la comunicazione", la scrittrice Ginevra Bompiani, fondatrice nel 2002, con Roberta Einaudi, della casa editrice Nottetempo. Nella Sezione "Scienza, salute e ambiente" Maria Chiara Carrozza, ex ministro dell'Istruzione.

Nella Sezione "Economia, lavoro e innovazione" l'ex direttore generale di Confindustria Innocenzo Cipolletta. Nella Sezione "Officina marchigiana", l'astrofisico marchigiano Eugenio Coccia.

Infine, per il "Premio speciale della Giuria", l'allenatore di pallacanestro Valerio Bianchini. L'evento collaterale della XXV edizione è il cofanetto "Per un omaggio a Carlo Bo": 25 incisori italiani, che hanno donato una loro opera in omaggio al grande intellettuale e storico rettore dell'Università di Urbino nel ventennale della scomparsa. (ANSA).