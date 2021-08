Nelle Marche consumati circa 64.887 ettari suolo nel 2020

(ANSA) - ANCONA, 18 AGO - Nelle Marche poco più di 64.887 gli ettari di suolo (circa 649 kmq) sottratti all'ambiente per consumo, crescita urbana e trasformazioni del paesaggio, corrispondenti al 6,9% della superficie complessiva della regione, con un aumento rispetto all'anno precedente di 145,29 ettari. Un dato, quest'ultimo, che si rivela il più positivo dell'ultimo triennio, segnando una inversione di tendenza rispetto a quanto accaduto nel 2018 e 2019, e assestandosi su valori molto vicini al minimo segnato nel 2017. E' quanto emerge dai dati pubblicati dall'Arpam nella pagina "Indicatori Ambientali - Consumo di suolo". Tra le province è Ancona a presentare la percentuale più alta rispetto all'estensione complessiva (9,01%), seguita da Fermo (7,80%), Pesaro Urbino (6,67%) e Ascoli Piceno (6,37%), mentre è Macerata la più virtuosa con il 5,63% di superficie di suolo consumato, pur registrando nell'ultimo anno il maggior incremento nella regione (54 ettari). Tra i comuni, il più virtuoso è Castelsantangelo sul Nera (Macerata), per altro uno dei più danneggiati nel cratere sismico. I peggiori con il massimo del 37% di suolo consumato Porto San Giorgio (Fermo) e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). "Questi dati, assieme a tutti quelli che Arpa Marche ci fornisce puntualmente hanno per noi una valenza ormai riconosciuta come base conoscitiva a supporto delle diverse politiche e attività sul territorio. La Regione ne segue con attenzione l'andamento ai fini del loro possibile sviluppo e della miglior valutazione delle trasformazioni del territorio e dell'ambiente in atto", il commento dell'assessore regionale all'Ambiente Stefano Aguzzi. (ANSA).