Incendi: a fuoco terreno agricolo a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 16 AGO - Un violento incendio divampato intorno alle 20:30 nei pressi di Senigallia è stata domato poco fa dai vigili del fuoco. Ancora da accertare la causa delle fiamme che si sono sviluppate in un terreno agricolo in via Cellini, poco prima dello svincolo della complanare nord, divorando un'area di circa 2 ettari tra la ditta Omas e un'abitazione privata. Sul posto 4 squadre di vigili del fuoco da Senigallia, Arcevia e Ancona, oltre alla polizia locale, ai carabinieri e agli agenti del Commissariato e Polstrada.

Allertati anche i volontari della Croce Rossa Italiana e della protezione civile. Alte le fiamme visibili da tutta la zona. In via precauzionale è stata disposta la chiusura del tratto nord della Complanare e delle strade limitrofe, poi riaperte al traffico. Sempre per precauzione i cittadini residenti in via Cellini, via Pierelli e via Umberto Giordano sono invitati a tenere le finestre chiuse. Non sono state segnalate persone ferite o intossicate. Un residente nell'abitazione privata sul cui terreno si sono sviluppate le fiamme è stata portata via dal personale sanitario, ma solo per precauzione: non c'è stato bisogno infatti di evacuare la casa. Attualmente sono in fase di bonifica le sterpaglie, gli alberi e gli arbusti bruciati nel rogo, una squadra dei vigili del fuoco rimarrà attiva nella notte per verificare che non vi siano focolai. (ANSA).