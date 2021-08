Covid: centinaia di persone ballano senza mascherina

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 17 AGO - Una vera e propria festa da ballo abusiva in uno chalet del lungomare sud di Civitanova Marche con tante persone distribuite tra l'interno del locale e le adiacenti pertinenze, nella completa inosservanza della normativa anti-covid, è stata scoperta nella tarda serata di ieri durante una serie di controlli effettuati dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa della Questura, da quelli del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche e della Polizia Scientifica. Ai gestori è stato contestato l'assembramento di centinaia di persone senza nessuna protezione individuale e l'attività di ballo che era in pieno svolgimento al momento del controllo. Immediata è scattata la chiusura del locale per 5 giorni. (ANSA).