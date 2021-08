All'Inrca di Ancona intervento bloodless su Testimone Geova

(ANSA) - ANCONA, 17 AGO - Un Testimone di Geova di 76 anni è stato operato senza trafusioni di sangue all'Inrca Irccs di Ancona dall'equipe chirurgica guidata dal primario Gianfranco Boccoli. Lo rendono noto i Testimoni di Geova delle Marche.

L'intervento è stato effettuato il 21 luglio su un paziente affetto da neoplasia del colon discendente infiltrante la vescica e l'ultima ansa ileale, con occlusione intestinale e malnutrizione proteico calorica. Vista la complessità dell'intervento, il 76enne aveva avuto difficoltà a trovare un centro disposto a rispettare la sua volontà di essere operato senza emotrasfusioni. Il dottor Boccoli e la sua équipe hanno lavorato accuratamente sulla preparazione del paziente, a cui sono state preventivamente somministrate 40mila unità di eritropoietina, ferro carbossimaltosio, nutrizione parenterale e altre terapie. L'intervento, durato tre ore, è consistito in una asportazione del colon e resezione parziale della vescica. Al termine il paziente aveva un accettabilissimo valore 9 di emoglobina (Hb 9 g/dl) e il 2 agosto è stato dimesso dall'ospedale. Il dottor Boccoli, che ha un'esperienza bloodless decennale su pazienti fragili e anziani, ha già operato sempre con successo Testimoni di Geova. "Nel caso di questo paziente, oltre alla preparazione - spiega Boccoli -, siamo stati particolarmente attenti alle perdite di sangue, anche minime, durante l'intervento e dopo. Alla fine è uscito con le proprie gambe dopo avere ripreso l'alimentazione e la mobilità, con un valore di emoglobina di 10".

In Italia ogni anno vengono gestiti circa 16mila ricoveri di pazienti Testimoni di Geova e dei loro figli senza l'utilizzo di emotrasfusioni. In diversi casi, la chirurgia senza sangue viene richiesta anche da chi non si professa Testimone di Geova. Tanto che all'Inrca, "abbiamo stabilito un protocollo specifico per pazienti non Testimoni. La trasfusione di sangue - conclude Boccoli - è un vero trapianto d'organo e ha azione immunodepressiva, problema particolarmente importante nei pazienti neoplastici". Secondo i Testimoni di Geova, in Italia sono più di 5.000 i medici disposti a curare e operare senza emotrasfusioni. (ANSA).