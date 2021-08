Afghanistan: sindaco Ancona, salvare più persone possibile

(ANSA) - ANCONA, 17 AGO - "Zarifa Ghafari è la più giovane sindaco dell'Afghanistan. Una delle pochissime donne sindaco.

Teme un futuro imminente di morte per se stessa e la famiglia per il suo impegno per i diritti delle donne e la libertà. Come lei tante famiglie stanno cercando di mettersi in salvo". Così su facebook il sindaco di Ancona e presidente di Anci Marche Valeria Mancinelli, postando una foto della giovane 'collega'. "Aderisco con forza all'appello di Anci, l'Associazione dei Comuni italiani, insieme a tutti i sindaci, affinché si mettano in salvo quante più persone possibile - aggiunge -. Vite umane.

Sul perché di quello che è successo e sta avvenendo, sugli errori commessi e sulle iniziative da intraprendere da parte della comunità internazionale, noi sindaci vogliamo mettere davanti ad ogni cosa l'urgenza di salvare quante più persone possibile, in particolare donne e bambini, i più esposti. E ancora di più quelle donne che in questi anni hanno avuto il coraggio di esporsi e di impegnarsi in prima persona". (ANSA).