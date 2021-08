Afghanistan: Ricci chiede a Sassoli e Di Maio canali diplomatici

(ANSA) - PESARO, 17 AGO - "Chiedo al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e al Ministro Luigi Di Maio di attivare tutte i canali diplomatici necessari a costruire corridori umanitari per mettere in salvo tutti coloro che negli ultimi 20 anni hanno scelto di aiutare le forze occidentali, scommettendo evidentemente, purtroppo, sul cavallo sbagliato. È un nostro dovere morale difenderli dalla barbarie talebana".

Così sui suoi canali social il sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci Pd Matteo Ricci. Che posta una foto di Zarifa Ghafari, 27 anni, "la sindaca più giovane dell'Afghanistan. Vive nella provincia di Maidan Wardak e da sempre è in vista per essere sostenitrice dei diritti delle donne. Dopo il ritiro delle truppe Usa che ha portato alla caduta di Kabul e alla presa di potere da parte dei talebani . ricorda Ricci - ha raccontato di essere in pericolo: i talebani 'verranno per le persone come me e mi uccideranno. Sono seduta qui in attesa che arrivino. Non c'è nessuno che aiuti me o la mia famiglia. Sto solo seduta con loro e mio marito. Non posso lasciare la mia famiglia'". (ANSA).