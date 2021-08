Sanità: inaugurati 4 nuovi posti intensiva ospedale Fermo

(ANSA) - FERMO, 16 AGO - Inaugurati nella mattina di Ferragosto i nuovi 4 posti letto di terapia intensiva all'ospedale Murri di Fermo. È il primo passo di un incremento, in ottemperanza al Decreto legge 34, fa sapere l'Area Vasta 4.

Entro i primi mesi del 2022 il potenziamento porterà il reparto a disporre di altri 10 posti di terapia intensiva, per un totale di 20, e 10 di sub-intensiva. Hanno partecipato alla cerimonia il direttore dell'Area vasta 4 Asur, Roberto Grinta, l'arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio, l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, il prefetto Vincenza Filippi, il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il questore Rosa Romano, la presidente della provincia di Fermo Moira Canigola. Grinta ha annunciato che dal mese prossimo sarà a disposizione una nuova Tac: "nel piano occupazionale sono stati già previsti i tecnici necessari per garantire da subito il pieno funzionamento delle attrezzature. Il 20 settembre riapriremo dopo 9 mesi la struttura riabilitativa di Porto San Giorgio, che per noi è un polmone importante. Inizieranno a giorni i lavori a Sant'Elpidio a Mare per far entrare 10 medici di medicina generale nella struttura di cure intermedie. Abbiamo modificato l'attività chirurgica e si sono ridotte le liste d'attesa, stiamo lavorando per potenziare al massimo i servizi e non ci fermeremo qui.

Vantiamo professionisti di altissimo livello, abbiamo effettuato investimenti per 1,6 milioni di euro per l'anno 2021, in apparecchiature elettromedicali e acquistato per l'inizio del prossimo anno una cardio Tac". L'assessore Saltamartini ha ricordato che "le Marche hanno il più basso numero di decessi in rapporti ai ricoveri, siamo ai primi posti per numero di vaccini somministrati, abbiamo il più alto rapporto tra vaccini ricevuti e somministrati, siamo tra le poche Regioni che curano con anticorpi monoclonali, abbiamo comprato 400mila test salivari per intervenire nei focolai, ad esempio nella scuola, dove non servirà isolare tutti. La nostra sanità va migliorata, perché si può migliorare sempre, ma siamo già su alti livelli". (ANSA).