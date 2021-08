Indebita percezione assegno sociale e pensione 12.500 euro

(ANSA) - MACERATA, 16 AGO - La Guardia di finanza di Camerin, a seguito di una mirata analisi di rischio condotta dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie del Corpo, ha approfondito la posizione di una donna, beneficiaria della misura di sostegno dell'assegno sociale, risultata irreperibile presso il Comune di residenza. Dalle indagini, svolte anche attraverso l'acquisizione di informazioni presso il Comune e la raccolta di testimonianze, è emerso che la donna era espatriata, assieme al figlio, nella Repubblica Dominicana all'incirca nel 2015, continuando a percepire l'assegno sociale per circa 8.500 euro, anche se non le spettava più, in quanto la misura di sostegno oltre a presupporre la residenza abituale in Italia non è esportabile fuori dal territorio nazionale. Si è scoperto anche che la stessa donna percepiva anche la pensione di reversibilità del defunto marito ed era deceduta in Santo Domingo agli inizi del 2021. Le attività investigative hanno permesso di accertare che gli importi dell'assegno sociale e della pensione di reversibilità risultavano elargiti sino al giugno 2021 e accreditati su un libretto postale, cointestato con il figlio, su cui dal 2015 hanno avuto la delega ad operare altri due soggetti, l'uno subentrato all'altro. Queste persone prelevavano le somme in contanti e le inviavano nella Repubblica Dominicana attraverso un money transfer ovvero mediante bonifico internazionale. All'esito delle indagini si è constatato che la donna ha illecitamente percepito l'assegno sociale, dal marzo 2015 fino al dicembre 2020, per un importo di circa 8.500 euro, avendo omesso di comunicare all'Inps l'espatrio nella Repubblica Dominicana, mentre il figlio ha percepito illecitamente sia l'assegno sociale che la pensione di reversibilità della madre, da gennaio a giugno 2021, per un ammontare complessivo di circa 4.000 euro, avendo omesso di comunicare all'Inps il decesso della donna. L'uomo è stato quindi denunciato alla locale Procura della Repubblica per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, mentre è al vaglio la posizione dei due soggetti delegati ad operare sul libretto postale. (ANSA).