Viaggiava in auto con pistola 7.65 sotto sedile, denunciato

Un 84enne di Fermo, nascondeva sotto il sedile della propria auto una busta contenente una pistola semiautomatica calibro 7,65 di nazionalità cecoslovacca, con due caricatori ed 8 munizioni. Lo hanno scoperto e denunciato alla Procura, i carabinieri di Fermo durante servizi di controllo stradale focalizzati in particolare nella zona costiera: le accuse sono di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di arma da sparo, ricettazione e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, per aver contravvenuto al provvedimento del Prefetto di Fermo, con cui nel 2017 gli era stata vietata ogni possibilità di detenzione di armi/munizioni.

L'anziano, conosciuto alle cronache giudiziarie, durante i controlli era apparso nervoso ai militari che hanno quindi perquisito il veicolo, rinvenendo l'arma. L'84enne non aveva alcun titolo per detenere o per portare in luogo pubblico armi e munizioni. Sono in corso altre accertamenti per stabilire la provenienza dell'arma e stabilire se sia stata utilizzata per la commissione di qualche delitto. L'uomo ha detto ai carabinieri di aver acquistato la pistola alcuni mesi fa, da un cittadino extracomunitario non meglio indicato, e di detenerla per scacciare gli animali selvatici presenti nelle adiacenze della propria abitazione, posta in periferia, in zona rurale. (ANSA).