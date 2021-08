Tamponamento in galleria A14 Grottamare, chiuso tratto 2 ore

In un tamponamento a catena avvenuto verso le 17 nella Galleria "Montesecco" sull'A14 direzione sud, dopo Grottammare (Ascoli Piceno), al km 302+800, sono rimaste ferite dieci persone, una in maniera grave. Il tratto a sud di Grottammare è rimasto chiuso fino alle 19:15 in direzione sud tra Grottammare e San Benedetto del Tronto, e poi riaperto. Nello scontro sono rimasti coinvolti un tir, un camper e due auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Benedetto, che hanno estratto una persona dall'abitacolo di un'auto, sanitari del 118, personale Direazione 7/o tronco di Pescara, cinque pattuglie della polizia stradale per i rilievi, i soccorsi e la gestione della viabilità. (ANSA).