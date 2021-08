Sicurezza: Questura, stop 15gg alla discoteca Mamamia

Sospensione della licenza per 15 giorni alla discoteca "Mamamia" di Senigallia (fino al 27 agosto). La notifica del provvedimento, in vigore da ieri, da parte del Commissariato di Ps e dei carabinieri della Compagnia di Senigallia, dopo che, nei mesi scorsi, erano intervenuti varie volte presso la discoteca per aggressioni e altri episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale nella comunità. Per questo i carabinieri avevano avanzato la proposta di sospensione della licenza di quell'esercizio, ai sensi dell'art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e l'ordine pubblico.

Il decreto, emesso dal Questore di Ancona, deriva proprio dalla proposta fatta dai Carabinieri di Senigallia, corroborata dai Poliziotti della Divisione Pas della Questura. (ANSA).