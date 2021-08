Vaccini: Ancona, 5 sanitari 'no vax' sospesi ma uno si vaccina

Dopo la messa in ferie per due giorni, comunicata il 10 agosto scorso, è scatta la sospensione per cinque dipendenti degli ospedali riuniti di Ancona (tra infermieri e oss) che non si sono sottoposti al vaccino anti-Covid. Per uno di loro, però, che si è nel frattempo vaccinato, la misura è stata sospesa 'temporaneamente' almeno fino a quando non gli verrà somministrata la seconda dose. Un altro dei cinque, dopo aver paventato un'azione legale, ha comunicato la volontà di sottoporsi al vaccino la prossima settimana: anche nei confronti di quest'ultimo dipendente gli Ospedali Riuniti congeleranno il provvedimento di stop se darà seguito a quanto annunciato. (ANSA).