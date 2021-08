Covid: Marche, -5 ricoveri in 24h (38), -21 in cinque giorni

Prosegue il trend in calo di ricoveri per Covid-19 nelle Marche: -5 nell'ultima giornata (ora sono 38), con un incidenza di 76,2 su 100mila abitanti, e -21 negli ultimi cinque giorni. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: si è registrato un degenti in più in terapia intensiva (7), uno in meno in semintensiva (6) e cinque in meno nei reparti non intensivi (25). Due i dimessi nell'ultima giornata. Intanto in 24ore 171 casi di positività (incidenza 76,02) e due deceduti - un 91enne di Fano e una 88enne di Carpegna (entrambi della provincia di Pesaro Urbino) - con il totale che sale a 3.043.

Nelle ultime 24ore sono stati eseguiti in totale 2.527 tamponi: 1.330 nel percorso diagnostico, 445 test rapidi (29 positivi), 1.197 nel percorso guariti, con una percentuale di positività del 12,95%. Le persone con sintomi sono 25; i casi comprendono contatti stretti di positivi (39), contatti domestici (56), in setting lavorativo (2) e in ambiente di vita o socialità (4).

I positivi in isolamento domiciliare sono 2.805, il totale dei positivi (isolati più ricoverati) sono 2.848 e i guariti/dimessi 101.770, le quarantene per contatto con contagiati sono 4.178. Gli ospiti di strutture territoriali sono 12 e sei gli assistiti in pronto soccorso. (ANSA).