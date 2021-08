Acqua: ordinanza sindaco Urbino, restrizioni prelievo acqua

Considerata la carenza idrica di questo periodo estivo, il sindaco di Urbino, ha emesso un'ordinanza valida su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e valida fino a revoca del provvedimento, per limitare in consumo dell'acqua dell'acquedotto pubblico.

Dispone il divieto di prelievo e consumo di acqua dell'acquedotto pubblico per: irrigazione e annaffiatura di orti, giardini e prati; lavaggio di cortili e piazzali; lavaggio privato di veicoli a motore; riempimento di piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino; usi diversi da quello alimentare domestico e per l'igiene personale. Dal provvedimento è escluso il Parco del Monumento a Raffaello, per il suo valore architettonico - monumentale. Eventuali inadempienze prevedono una sanzione compresa fra i 25 e i 500 euro. (ANSA).