Rifiuti: Ascoli, biodigestore a Relluce nel segno del verde

ASCOLI PICENO, 12 AGO - Un impianto funzionale, che sia armonicamente inserito nel contesto ambientale, e che diventi meta di turisti e visitatori non solo per il suo funzionamento ma anche per le proprie qualità architettoniche.

In base a questa visione il Comune di Ascoli Piceno ha progettato il Biodigestore da realizzare a Relluce. Il tema centrale dell'intervento sarà il verde. "Quello del BioDigestore - spiega il sindaco Marco Fioravanti - è un progetto innovativo e di qualità, che rappresenta solo il primo passo nel processo di trasformazione volto a rendere l'area di Relluce un grande parco sostenibile del rifiuto. Un sito che sia cioè concepito - aggiunge - come un sistema territoriale complesso, all'interno del quale sarà possibile svolgere attività di ricerca legate alla tutela dell'ambiente e dove si possa sperimentare tutto il ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo al tema della prevenzione della produzione degli stessi".

Ma non mancano le polemiche e allora Fioravanti assicura che "lo smaltimento dei rifiuti, da dequalificante destinazione d'uso ed elemento detrattore del paesaggio, diventerà simbolo di rinnovamento ecologico. L'Area di Relluce sarà inoltre composta da diverse macro aree: vi saranno giardini botanici, con serre per florovivaistica e possibilità di realizzare serre in cui sperimentare il recupero di energia e agricolture biodinamiche.

Sarà inoltre presente - conclude - un parco della ricerca a supporto dello sviluppo scientifico e della sperimentazione sostenibile".