Quadrilatero: aperto a quattro corsie altro tratto Ss 76

Nuova apertura a quattro corsie di un tratto della Ss 76, fra Valtreara e Serra San Quirico (Ancona). Sempre più vicino il raddoppio definitivo dell'importante arteria viaria Ancona-Fabriano ricompresa nel progetto Quadrilatero Marche-Umbria, maxi lotto n. 2. Presenti a questa apertura il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, insieme all'assessore Francesco Baldelli, ai consiglieri regionali Carlo Ciccioli e Chiara Biondi, la parlamentare Patrizia Terzoni, oltre ai vertici della società Quadrilatero, controllata di Anas (Gruppo Fs italiane).

Da oggi si transita infatti su entrambe le carreggiate tra lo svincolo di Valtreara e lo svincolo di Serra San Quirico per complessivi 6,7 km. Dopo l'esodo estivo saranno eseguiti gli ultimi interventi di finitura che renderanno necessarie brevi e temporanee parzializzazioni di carreggiata", informano dalla società. Il tratto aperto oggi, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro, comprende quattro gallerie di nuova realizzazione tra cui la galleria "Gola della Rossa" Nord, lunga 3,65 km, e 4 gallerie esistenti ammodernate lunghe complessivamente 2 km. Sono inoltre presenti due viadotti di nuova realizzazione per complessivi 852 metri e 6 viadotti esistenti ammodernati per oltre 929 metri di lunghezza totale.

Il tratto comprende infine tre svincoli per la connessione alla viabilità locale: Valtreara, Camponocecchio e Serra San Quirico.

