Quadrilatero: Acquaroli, opera strategica per Regione Marche

(ANSA) - GENGA, 12 AGO - Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, accompagnato dall'assessore alle Infrastrutture Francesco Baldelli, ha partecipato stamattina all'apertura su entrambe le carreggiate - in totale quattro corsie - tra lo svincolo di Valtreara e lo svincolo di Serra San Quirico (Ancona) per complessivi 6,7 km nel progetto Quadrilatero sulla Ss76. Il tratto aperto comprende quattro nuove gallerie tra cui la galleria "Gola della Rossa" Nord (3,65 km), e 4 gallerie esistenti ammodernate lunghe in totale 2 km; due i viadotti di nuova realizzazione per complessivi 852 metri e 6 esistenti ammodernati (oltre 929 mt in totale). Il nuovo asse viario è dotato di tre svincoli per la connessione alla viabilità locale: Valtreara, Camponocecchio e Serra San Quirico.

"Oggi registriamo un nuovo passo in avanti della Regione Marche - ha commentato Acquaroli - - nella connessione con il capoluogo umbro e con la trasversale est-ovest. Parliamo di un'opera strategica fondamentale per la competitività dei nostri territori partita tanti anni fa e ci tengo a ringraziare tutti quanti, al di là delle rispettive appartenenze, si sono prodigati per realizzarla. Stiamo monitorando ogni fase della prosecuzione dei lavori. Contiamo nei prossimi mesi, al di là dei disagi che i cantieri restanti comporteranno, di dare un'opera definitiva al centro Italia".

"Un'opera importante come la Quadrilatero si sta avviando a conclusione. - ha sottolineato Baldelli - Un ulteriore tassello che va ad aggiungersi al nostro disegno complessivo di una regione sempre più connessa e intermodale. Anche oggi raccogliamo i frutti di un gioco di squadra tra Regione, Ministero e Anas che ci consente di scaricare a terra, nel più breve tempo possibile, tutte le opere progettate che facevano fatica ad essere ultimate e consegnate, creando sviluppo economico e turistico su tutto il territorio marchigiano".

L'assessore ha ricordato come entro dicembre, al netto di una variante ambientale che si sta cercando di risolvere, sarà aperto anche il tratto di circa 2 km della carreggiata Nord compreso tra le gallerie Mariani e Gola della Rossa. Così la Quadrilatero, nel versante marchigiano, sarà completata. (ANSA).