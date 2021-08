Covid: Marche, 199 casi ma continua calo ricoveri (43; -5)

Nelle ultime 24ore 199 casi di contagio da coronavirus nelle Marche con un incidenza di 79,12. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione che dà conto di un nuovo calo di ricoveri (43; -5) e nessun decesso (il totale resta 3.041) nell'ultima giornata. A livello provinciale ancora Macerata registra il numero più alto di casi di positività (80); a seguire Fermo (47), Ancona (32), Ascoli Piceno (23), Pesaro Urbino (4); 13 contagiati provenienti da fuori regione. Le persone con sintomi sono 38; i casi comprendono contatti stretti di positivi (42), contatti domestici (58), in setting lavorativo (5), in ambiente di vita o socialità (5). In tutto eseguiti in 24ore 2.687 tamponi: 1.513 nel percorso diagnostico, 536 test antigenici (27), 1.174 nel percorso guariti, per una percentuale di positività al 13,2%.

Quanto ai ricoveri, resta stabile il dato delle Terapie intensive (6), un degente in più in Semintensiva (7) e sei in meno nei reparti non intensivi (30). Sette i dimessi. I positivi in isolamento domiciliare salgono a 2.805 (+7), il totale dei positivi (isolati più ricoverati) è 2.848 (+2); le quarantene scendono a 3.999 (-86), i guariti/dimessi sono 101.585 (+197).

(ANSA).