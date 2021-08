Ricci,"Candele sotto le stelle serata magica e in sicurezza"

"Una serata magica all'insegna delle candele e della sicurezza" quella di ieri sera a "Candele sotto le stelle". Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci traccia il bilancio della "manifestazione più glamour dell'estate, che quest'anno ha visto protagonista tutta la 'Riviera del San Bartolo'". Dress code total white, cene in spiaggia e pic nic a lume di candela da Fosso Sejore a Gabicce, passando per le suggestive mura medievali e gli spazi verdi allestiti a Gradara.

"Un anno particolare, ma in tantissimi hanno partecipato alla serata più glamour d'Italia. - riferisce Ricci - Una manifestazione che ogni anno muove 30-40 mila persone, con l'introduzione del Green pass l'abbiamo voluta rendere il più sicura possibile. Ringrazio la polizia locale che si è occupata dei controlli, effettuandone un migliaio".

"In pochissimi sono stati trovati senza certificazione verde, - fa sapere il Comune - la maggior parte di loro erano visitatori da fuori regione"; "Un lavoro non semplice, quello delle forze dell'ordine, ma che ci consente di vivere al meglio questa bellissima manifestazione". Nella notte di san Lorenzo l'intera Riviera del San Bartolo "è stata illuminata da oltre 16 quintali di fiammelle fornite in kit ai bagnini delle spiagge e posizionate su quasi 1.000 paletti sull'acqua come candelieri e nelle vie del borgo Gradara, dalla Pro Loco di Candelara". "Il loro contributo è fondamentale - rimarcaa Ricci - nel rendere unica la suggestione di km di battigia puntinata di fiammelle.

Un ringraziamento a tutta la bella squadra di volontari".

La novità è Ll'opera da guinness in 3D di CuboLiquido, la più grande d'Italia realizzata con la tecnica della street art. Un omaggio a "Moïse et Pharaon", l'opera di Rossini che ha aperto l'edizione 2021 del Rof, pensata per "Candele sotto le Stelle".

Realizzata in piazzale della Libertà, "rappresenta uno spazio di divertimento dell'estate pesarese. Un lavoro apprezzato, di grande richiamo". Rimarrà alla Palla di Pomodoro fino a venerdì 13 agosto. (ANSA).