Green pass: contro afa ex mensa climatizzata ma serve carta

Green pass anche per combattere il grande caldo. A Muccia, borgo terremotato del Maceratese, il sindaco Mario Baroni ha messo a disposizione i locali climatizzati dell'ex mensa ad anziani e persone fragili per sfuggire alle temperature torride di questi giorni, difficilmente tollerabili dentro le casette Sae, ma a patto che si mostri la 'carta verde' dell'avvenuta vaccinazione anti Covid. "In alternativa al Green pass - spiega il sindaco all'ANSA - si può presentare un tampone con esito negativo effettuato nelle ultime 48 ore".

"In questo momento a Muccia non registriamo casi di positività - aggiunge Baroni - e dobbiamo fare di tutto per restare 'puliti'. La struttura con il condizionatore che abbiamo messo a disposizione può ospitare fino a un massimo di 40 persone e chi decide di trascorrerci queste giornate - sottolinea il sindaco - lo deve fare nella massima sicurezza".

"Gestire casi di contagi nelle nostre realtà terremotate diventa molto difficile - dice ancora Baroni - Stare rinchiusi nelle casette, per altro una attaccata all'altra, è complicato e quindi dobbiamo fare di tutto per evitare casi Covid, a cominciare dal vaccinarci tutti". (ANSA).