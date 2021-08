Covid: Questore Pesaro chiude discoteca Baia Imperiale 15 gg

Il questore di Pesaro Michele Todisco ha firmato un provvedimento di chiusura per 15 giorni della discoteca Baia Imperiale nel Comune di Gabicce Mare. I carabinieri hanno affisso il cartello ai cancelli del noto locale, già chiuso anche nel 2020, per mancanza totale di accorgimenti anti Covid. Ragazzi ubriachi, con coltelli o documenti falsi, risse: dopo innumerevoli chiamate dei residenti, la Questura è passata alle vie di fatto chiudendo la discoteca per quindici giorni per la violazione dell'art. 100 del testo unico della legge sulla pubblica sicurezza. E' il secondo locale dopo il Miu disco dinner di Marotta (all'alba di domenica scorsa c'era stato un accoltellamento cui era seguita una maxi-rissa in cui erano rimasti feriti due carabinieri intervenuti), ad esser chiuso dal questore Todisco in pochi giorni. (ANSA).