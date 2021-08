Covid: Marche, 208 casi in 24h, nuovo calo degenti (48; -5)

(ANSA) - ANCONA, 11 AGO - Nelle Marche resta alto il numero giornaliero di casi di positività al coronavirus (208), con incidenza su 100mila abitanti di 78.99, ma per il secondo giorno consecutivo calano i ricoverati (dopo il -2 di ieri, altri 5 degenti in meno) che ora sono 48. Lo fa sapere il Servizio Sanità della Regione: nell'ultima giornata non si è registrato alcun decesso correlato al virus e il totale resta 3.041.

Per il dettaglio dei nuovi contagi, il primato è della provincia di Macerata con 84 casi, seguita da Pesaro Urbino (35), Ancona (33), Ascoli Piceno (22), Fermo (21); 13 casi da fuori regionale. In totale eseguiti 2.979 tamponi: 1.622 nel percorso diagnostico di screening, 547 test antigenici (31 positivi) e 1.357 nel percorso guariti; percentuale di positività del 12,8%.

I ricoveri restano invariati in terapia intensiva (6) mentre diminuiscono in semintensiva (6; -1) e nei reparti non intensivi (36; -4). Il totale de positivi (isolati più ricoverati) scende a 2.846 (-5) mentre i guariti/dimessi sono 101.388 (+213). Gli ospiti di strutture territoriali sono 12 e gli assistiti nei pronto soccorso 4. Le quarantene per contatto con positivi salgono a 4.085 (+63). (ANSA).