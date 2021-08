Vaccini: Aor Ancona, ferie forzate 6 'no-vax',2 ci ripensano

(ANSA) - ANCONA, 10 AGO - Ci sono anche sei sanitari (tra infermieri e Oss) degli Ospedali Riuniti di Ancona, che non si sono vaccinati, tra i destinatari di lettere di avviso di ferie forzate per due giorni: per loro si valuterà la sospensione "salvo diversa comunicazione esplicita in merito alla loro riassegnazione nel rispetto dei criteri". Tra i sei, però, fa sapere la direzione generale, due avrebbero ora chiesto di potersi vaccinare.

Intanto la commissione multidisciplinare ha fissato i criteri per la qualifica del "basso rischio nella diffusione del contagio" funzionale all'eventuale ricollocazione dei lavoratori: al momento però non vi sarebbe disponibilità né di stanze singole per gli interessati né di prestazioni lavorative eseguibili all'esterno.

Il quadro generale dei provvedimenti presi dalle quattro aziende - Asur, Ospedali Riuniti, Marche Nord e Inrca - nei confronti di sanitari che non si sono voluti sottoporre a vaccinazione dà conto di una quarantina di persone. In tutto però la ricognizione Asur ha fatto emergere circa 1.200 sanitari 'no-vax' (compresi lavoratori marchigiani fuori regione).

Intanto gli ordini professionali provinciali tra Ancona e Pesaro hanno avviato 15 lettere di sospensione dall'Albo di altrettanti medici non vaccinati. (ANSA).