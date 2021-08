Sanità: nuovo ingresso barellati grazie a paziente-donatore

'Inaugurato' agli Ospedali Riuniti di Ancona, in presenza del paziente-benefattore, ing. Giovanni Pranzo Zaccaria, residente in Francia (a Mentone), che ne ha finanziato i lavori, il nuovo accesso barellati nel vecchio ingresso della struttura, vicino alla Radiologia: l'intervento (costo circa 6mila euro) comprendeva anche la nuova 'passerella' in alluminio che consentirà agli utenti con difficoltà di deambulazione, anche in arrivo in barella, carrozzina o deambulatore, di accedere in maniera più agevole alla struttura. Alla cerimonia, erano presenti il 'paziente speciale', insieme alla moglie originaria di Cingoli (Macerata), la Fondazione Ospedali Riuniti di Ancona, il direttore generale Michele Caporossi e i sanitari dei reparti che hanno avuto in cura Pranzo Zaccaria quest'anno.

Il passaggio per i pazienti barellati, all'ingresso che porta al Dipartimento di Radiologia, e ai Reparti, era usurato dal tempo e dai tanti arrivi giornalieri, e divenuto difficoltoso per tutti e soprattutto per Pranzo Zaccaria, che si sposta con l'ausilio di un deambulatore, ha voluto dare una risposta concreta al problema e farsi carico della sistemazione.

Dopo la donazione, la direzione generale ha autorizzato il progetto e, con l'Ufficio Tecnico sono stati studiati gli opportuni lavori di miglioramento, terminati da pochi giorni.

L'ing. Pranzo Zaccaria, risiede in Francia, ha passato tanti anni a Milano, ha lavorato molto all'estero, anche in Svizzera a Ginevra, e sua moglie è marchigiana di Cingoli: "lei ha i genitori a Montemarciano - ha spiegato a margine della piccola cerimonia di ringraziamento - e abbiamo trovato comodo avere un domicilio lì. Ho cominciato le cure in questo ospedale e penso di andare avanti così". (ANSA).