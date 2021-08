Sanità: Ancona,in autunno nuova Morgue e demolizione vecchia

Agli Ospedali Riuniti a Torrette di Ancona la nuova 'Morgue', l'obitorio, sarà pronta per l'autunno inoltrato a monte del vecchio ingresso ospedaliero; in autunno anche l'isola ecologica; con il trasferimento nel nuovo plesso della camera mortuaria, con anatomia patologia e medicina legale, si procederà a demolire l'attuale palazzina 'celeste' che ospita ora obitorio e direzione generale, e tra fine 2021 e i primi mesi del 2022 inizieranno i lavori per il plesso del Salesi. Lo conferma il direttore generale degli Ospedali Riuniti di Ancona, Michele Caporossi, a margine dell'inaugurazione del nuovo ingresso 'barellati', ora più agevole, vicino alla Radiologia.

Sono complessivamente 23 i cantieri 'aperti' agli ospedali Riuniti di Ancona di cui il più consistente è proprio quello per il nuovo ospedale materno infantile "Salesi"; Per la struttura si è parlato anche nei giorni scorsi in Regione di approfondimenti per la possibilità di un ampliamento. Intanto si lavora per spostare la Morgue e anche la direzione generale nella nuova struttura che insisterà proprio nell'area del parcheggio davanti al vecchio ingresso (ora secondario). La direzione ha bandito una gara d'appalto per una locazione: molti uffici, in attesa del nuovo plesso, andranno alla Baraccola dove si trovava in precedenza l'Asur; la direzione e il controllo di gestione rimarranno a Torrette. A settembre dovrebbero essere affidati i lavori.

Con la realizzazione del nuovo plesso per gli uffici della direzione, ha riferito il dg Caporossi, si sta studiano un "forma di collegamento con l'università, anche sotterraneo.

Intanto in autunno inizieranno le demolizioni del vecchio obitorio e anche dell'edificio dove ora sono gli impianti, e si stanno costruendo la rampa d'accesso vicino al pronto soccorso.

Sono invece 12 i cantieri di cui al dl 34. In corso anche quello per i locali della Risonanza magnetica vicino alla Radiologia. In funzione vi sarà presto un macchinario da ricerca per portare l'alta diagnostica più avanzata finora in Italia.

(ANSA).