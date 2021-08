Gdf: Gennaro Pietroluongo nuovo comandante Tenenza Fabriano

Cambio della guardia alla guida della Tenenza della Guardia di Finanza a Fabriano (Ancona). Il Sottotenente Gennaro Pietroluongo è il nuovo Comandante, in sostituzione del capitano Flavia Canestrari, la quale assumerà l'incarico operativo presso il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze. Il Sottotenente Pietroluongo, proveniente dalla sede di Castelporziano dell'Accademia del Corpo, dove ha concluso l'iter addestrativo con la frequenza del 3/o Corso straordinario "Sottotenente Giovanni Marzano", ha assunto il Comando della Tenenza di Fabriano nella giornata il 9 agosto.

Il neo ufficiale, originario di Aversa (Caserta), arruolatosi nelle Fiamme Gialle nel 1985, sposato e padre di con tre figli, laureato in Economia, è già stato al comando di altri reparti operativi territoriali del Corpo, come la Tenenza di Gubbio, la Tenenza di Noventa Vicentina e, da ultimo, la Tenenza di Città di Castello, tutte località della vicina Umbria. Ora, coordinerà il lavoro della Tenenza di Fabriano che svolge attività operativa d'istituto nei confronti di aziende industriali e commerciali, nonché liberi professionisti, che insistono a Fabriano e nei Comuni di Arcevia, Sassoferrato, Cerreto D'Esi, Serra San Quirico e Genga. (ANSA).