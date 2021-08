Covid: Marche, 146 positivi e -2 ricoveri (53) in 24ore

Nell'ultima giornata nelle Marche 146 casi di positività rilevati e incidenza su 100mila abitanti di 79,19: 38 casi in provincia di Macerata, 32 nell'Anconetano, 29 in provincia di Pesaro Urbino, 26 a Fermo, 4 ad Ascoli Piceno e 17 fuori regione. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. In un giorno due ricoverati in meno (53) e nessun deceduto (il totale resta 3.041).

Nelle ultime 24ore eseguiti 3.187 tamponi - 1.808 nel percorso diagnostico di screening, 837 test antigenici (30 positivi) e 1.385 nel percorso guariti - con tasso di positività all'8,1%. Le persone con sintomi sono 22; i casi comprendono 36 contatti stretti di positivi, 47 contatti domestici, 3 in setting lavorativo e 1 in ambiente di vita o socialità.

Per i ricoveri si registrano un degente in meno rispettivamente in Semintensiva (7) e nei reparti non intensivi (40) mentre in Intensiva situazione stazionaria (6). Nove persone dimesse in 24ore. I positivi in isolamento sono 2.798 (-10) e il totale di positivi (isolati più ricoverati) 2.851 (-12). Attualmente gli ospiti di strutture territoriale sono 11 e 4 assistiti nei pronto soccorso. Le quarantene per contatto con contagiati sono 4.022 (-131). I guariti salgono a 101.175.

(ANSA).