Covid: Agenas; nelle Marche occupazione terapie intensive 3%

Nelle Marche il tasso di occupazione di pazienti Covid-19 dei posti letto di terapia intensiva è del 3% (4% nazionale) mentre quello dell'area non critica è del 5% (5%). Lo dicono i dati del rapporto Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). Nella regione l'andamento posti letto di terapia intensiva per 100mila abitanti è di 13,8 (14,5 Italia) e per l'area non critica 62,9 (93,4); i ricoveri in terapia intensiva per 100mila abitanti sono 0,4 (0,5 nazionale) e in area non critica 3,1 (4,8).

