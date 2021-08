Covid: a Pesaro "Agosto sicuro", mille tamponi, 3 positivi

A Pesaro su circa mille tamponi fatti, tre persone sono risultate positive: "asintomatici che, inconsapevolmente, avrebbero potuto infettare amici e famigliari. Un dato già segnalato all'Asur, che dovrà verificare con il test molecolare". Il Comune riferisce di "un'ottima affluenza per il primo turno di screening "Agosto Sicuro".

L'operazione voluta dal Comune di Pesaro, sostenuta dalle associazioni del territorio, per garantire ai cittadini la partecipazione degli eventi in sicurezza. A sottoporsi ai tamponi gratuiti, ieri e questa mattina, soprattutto i giovani: "Ragazzi e ragazze, accompagnati dai genitori, che non hanno ancora fatto il vaccino», spiegano il sindaco Matteo Ricci e l'assessore alla Coesione Mila Della Dora . Un'azione di prevenzione fondamentale, per poter partecipare agli eventi, come "Candele sotto le Stelle", in programma questa sera.

"Una festa bellissima, - aggiungono - che abbiamo voluto rendere più sicura possibile con l'introduzione del Green Pass, senza avremmo dovuto annullare l'evento. A Pesaro gli eventi si fanno in sicurezza. Ricordiamo che le forze dell'ordine faranno dei controlli a campione, a loro dovrà essere mostrato il Green pass o il certificato di negatività rilasciato dopo il tampone".

L'affluenza è stata talmente alta che sono stati raddoppiati postazioni e personale. "La dimostrazione che questa operazione era necessaria - osservano Ricci e Della Dora - e che i cittadini hanno risposto attivamente. Un'iniziativa che incentiva la partecipazione in sicurezza agli eventi, senza costi per le famiglie. Vaccinarsi è fondamentale, solo così potremmo sconfiggere il virus, invitiamo tutti a farlo".

L'operazione "Agosto Sicuro" continua: appuntamento venerdì 13 e sabato 14 al Campus scolastico di via Nanterre (portici Liceo Scientifico): "ringraziamo i volontari di Ail Pesaro, Gulliver, Protezione Civile e personale sanitario, sempre al fianco dell'Amministrazione". (ANSA).