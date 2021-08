Comuni: Corinaldo, appaltati lavori messa sicurezza mura

Appaltati i lavori da 460 mila euro per la messa in sicurezza delle mura storiche di Corinaldo (Ancona), una parte delle quali si era 'sgretolata' a febbraio. A darne notizia è l'amministrazione comunale che sta monitorando l'evoluzione fin da gennaio, ai primi segnali di un decadimento di una porzione dello storico manufatto lungo via del Fosso, ancora chiusa al traffico. Il 14 gennaio erano stati evacuati gli occupanti di una casa a ridosso delle mura nel tratto "Torra della Rotonda-Torre del Calcinaro" in via del Fosso. E nel febbraio scorso altre dieci famiglie erano state evacuate. Un danno economico ma anche per l'immagine turistica di uno dei più bei borghi d'Italia costruita proprio sulla conservazione delle mura.

Dopo un primo intervento in urgenza con la demolizione dell'edificio che si affacciava sul tratto di mura crollate, è stato realizzato un terrapieno di circa 50 metri, perimetrato da blocchi in calcestruzzo. Ora il secondo passo: una robusta paratia di pali trivellati, vincolata in sommità da una serie di ancoraggi. Per far fronte ai disagi che il centro storico sta vivendo da mesi, il sindaco Matteo Principi ha annunciato che psi sta accelerando la tempistica degli interventi: "è volontà dell'amministrazione affrontare la ricostruzione vera e propria delle mura con dei tempi abbastanza contenuti per ridare sicurezza e splendore al nostro borgo".

Intanto l'ente ha contratto un mutuo di 1,1 milioni di euro, a cui si aggiunge un contributo dalla Protezione civile regionale per 560 mila euro. Nei mesi scorsi il primo cittadino aveva chiesto aiuto anche al ministro della cultura Dario Franceschini: "Da soli non possiamo farcela". Prosegue il dialogo con la Regione: al centro delle richieste anche un "ritorno economico" per le casse comunali. (ANSA).