Autocarro si rovescia a Montecarotto, grave il conducente

Un uomo è rimasto gravemente ferito questa mattina a Montecarotto (Ancona), a seguito di un incidente stradale in via Farneto. Si tratta di un 48enne di Morrovalle, conducente di un autocarro. Per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed il mezzo si è rovesciato dopo aver urtato la scarpata adiacente alla carreggiata. Sul luogo, intorno alle 8.50, sono intervenuti i vigili del fuoco di Jesi e di Arcevia che hanno estratto il 48enne dalle lamiere, per poi affidarlo alle cure dei sanitari del 118 i quali hanno provvedevano al trasporto del ferito tramite l'eliambulanza presso il Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. Successivamente i VVF hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. Sul posto anche i Carabinieri. (ANSA).