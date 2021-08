Volontariato: Marche,125 squadre per 'Ci sto affare fatica!'

Pulizia di spazi verdi e parchi cittadini, sistemazione di panchine e giochi per bambini, imbiancatura di muri e monumenti imbrattati, realizzazione di murales, sistemazione e riparazione di staccionate, raccolta di foglie e rifiuti e molto altro. Sono attività svolte dal 14 giugno al 30 luglio da 125 squadre di ragazzi dai 16 ai 21 anni impegnate in tutte le Marche in azioni di cura del proprio territorio e dei beni comuni. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto "Ci sto? Affare fatica - facciamo il bene comune", alla seconda edizione, finanziato dalla Regione e coordinato da CSV Marche, con un contributo anche da parte di Fondazione Cariverona: per 7 settimane centinaia di giovani hanno operato in ben 42 comuni marchigiani, dalla costa all'entroterra, dai più grandi ai più piccoli inclusi alcuni dell'area del cratere.

Tra il 2020 e il 2021 sono state attivate sui territori 191 squadre. L'iniziativa inserita nel piano biennale 2020/21 regionale delle Politiche Giovanili, ha l'obiettivo di stimolare i ragazzi a valorizzare il tempo estivo, attraverso attività concrete di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni. "Questa è un'iniziativa sulla quale la Regione intende investire ancora - commenta l'assessore alle Politiche giovanili, Giorgia Latini - perché ha un valore educativo, accompagnando i ragazzi durante il percorso estivo in un'esperienza valida per capire l'importanza dell'impegno e del sacrificio e un valore sociale, perché attraverso la riqualificazione dei luoghi nei comuni (le aree verdi, gli spazi sociali etc.) riusciamo a migliorare la vita dei cittadini. Ritengo che questo genere di azioni sia anche un fattore di coesione delle comunità, estremamente utile in un periodo post-distanziamento come quello che stiamo vivendo.

Come riconoscimento all'impegno profuso dai giovani partecipanti con le magliette rosse, al termine di ogni settimana il progetto li ha omaggiati di "buoni fatica" da 50 euro (100 euro per i tutor) spendibili in negozi convenzionati.

Positiva anche la collaborazione dei Comuni che hanno formalmente aderito, mettendo a disposizione spazi e materiali per impegnare le squadre. (ANSA).