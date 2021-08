Vaccini: Aset,già 200 vaccinazioni in farmacia FanoCenter

(ANSA) - FANO, 09 AGO - A Fano sono già 200 le vaccinazioni eseguite presso la Farmacia comunale FanoCenter gestita da Aset Spa. Intanto sono già aperte le prenotazioni per le vaccinazioni anti-Covid-19 che si svolgeranno sempre presso la farmacia comunale al FanoCenter a partire da giovedì 9 settembre. Per prenotare, fa sapere Aset sps, basta presentarsi presso una delle Farmacie Comunali. Come già avvenuto finora, basterà fornire pochi dati: nome, cognome, data di nascita e numero di telefono. La data e l'ora della vaccinazione viene comunicata all'istante dallo stesso Farmacista secondo le disponibilità. Sempre in Farmacia è disponibile anche la modulistica che, il giorno dell'appuntamento, andrà presentata al Farmacista già compilata insieme alla tessera sanitaria.

"Le vaccinazioni - come sempre gratuite - continueranno a essere eseguite presso gli spazi vaccinali allestiti in adiacenza alla Farmacia comunale FanoCenter di via Luigi Einaudi 30 a Fano, situata all'interno dell'omonima galleria commerciale e sempre con il vantaggio di poter usufruire di un ampio parcheggio"; e "le prenotazioni continueranno a essere prese con cadenza settimanale, così come previsto dalle disposizioni regionali. I vaccini, resi disponibili dal Servizio Sanitario regionale, consentono di far fronte a un numero indicativo di 60 vaccini a settimana per farmacia". Oltre che della vaccinazione, apprezzata per professionalità e capacità organizzativa, gli utenti potranno fruire alla farmacia del FanoCenter del successivo rilascio del green pass. Previa prenotazione in Farmacia si continuano anche ad eseguire tamponi antigenici, pure in questo caso con relativo rilascio del green pass.

(ANSA).